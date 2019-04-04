Элен Гримо: "Надеюсь передать столько эмоций, чтобы время шло по-другому"

Выдающаяся французско-американская пианистка Элен Гримо исполнила в Лос-Анджелесе Концерт для фортепиано с оркестром соль мажор легендарного французского композитора Мориса Равеля. Выступление прошло Концертном зале Уолта Диснея с Филармоническим оркестром Лос-Анджелеса под управлением французского дирижёра Лионеля Брингье.

– Это замечательная вещь, радостная и полная живительной силы, – говорит Элен Гримо. – В первой части произведения – невероятная кинетическая сила. Равеля посетило вдохновение, когда он ехал на поезде. Здесь есть что-то механическое, но похоже на машину, наделённую душой.

Морис Равель сочинил этот концерт после продолжительного путешествия по США в конце 1920-х годов, которое произвело на него глубокое впечатление.

– Это стало его большой творческой удачей, заметно сказалось влияние джаза, и всей той музыки, которую он здесь услышал, – отмечает Лионель Брингье. – Музыка очень динамична, в ней чувствуется эта американская энергия – в размахе, в ритме, во всём.

– А затем, конечно, эта величественная вторая часть, где льётся нескончаемая мелодия, – продолжает Элен Гримо. – Когда вы это слышите, у вас словно душа поёт. Надеюсь во время выступления передать столько эмоций, чтобы время шло по-другому.

– Ей удаётся вложить в игру столько нежности, – говорит Лионель Брингье, – и при этом создать за несколько секунд такую напряжённость – это просто волшебство.

Элен Гримо всё шире раздвигает границы, всегда переосмысливая свои выступления.

– Эти произведения могут сопровождать вас всю жизнь, что превращает их ещё и в приключения, – продолжает Элен Гримо. – Думаю, что к каждому выступлению нужно подходить именно настроившись на приключение.

Элен Гримо впервые приехала выступать в США 30 лет назад, и, как и для Равеля, эта поездка стала для неё откровением.

– Когда я была подростком, – рассказывает он, – меня часто посещало чувство, будто я приехала откуда-то из других мест. И вдруг я в раннем возрасте попадаю в США, и этот вопрос – откуда я? – словно перестал иметь значение. Именно поэтому в США чувстуешь себя как дома, ведь и все остальные тоже приехали откуда-то. И знаете, мне всегда артистически нравилась эта идея, что, покинув один берег, вы попадаете в некую точку, откуда обратно уже не вернуться, но вы всё ещё очень далеко от другого берега – вы находитесь в этом промежуточном пространстве, пространстве трансформации, метаморфозы думаю, что именно там вы, скорее всего, сможете обрести самого себя.