Мэй и Корбин в поисках компромисса

Этим утром должна состояться уже вторая за сутки встреча британского премьера Терезы Мэй и лидера оппозиции Джереми Корбина. Ранее сторонам удалось согласовать план дальнейших действий, правда, его детали не разглашаются. Притом уже сам факт переговоров с лидером лейбористов стал причиной нового кризиса в Консервативной партии: в знак протеста в отставку подали два замминистра.

Накануне депутаты проголосовали за законопроект, который обязывает правительство вновь обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке "брексита". Но в Брюсселе заявили, что пойдут на уступку только в том случае, если до 12 апреля парламент утвердит соглашение.

"Позиция Лейбористской партии заключается в том, что Британия должна оставаться в таможенном союзе с ЕС. Мы хотим, чтобы у нас был доступ к единому рынку. Мы обсудили вопрос согласования нормативно-правовых актов, которые гарантировали бы европейское регулирование в таких сферах, как защита окружающей среды, права потребителей и право на трудоустройство", - заявил Корбин.

Лейбористы по-прежнему настаивают на необходимости повторного плебисцита.

Такова политика нашей партии. Мы хотим провести еще один референдум, чтобы Британия избежала жесткого "брексита" и чтобы она не покинула ЕС с неудачной сделкой Джереми Корбин Лидер лейбористов

Обе стороны называют переговоры конструктивными, но по многим вопросам им пока не удалось согласовать позиции. Некоторые однопартийцы Мэй не скрывали недовольства тем, что премьер-министр решила сесть за стол переговоров с Корбином.

"Господин спикер, на прошлой неделе премьер-министр сказала, что самая большая угроза для нашей обороны, экономики, нашего положения в мире – это лидер оппозиции. По ее мнению, что сейчас дает ему право участвовать в решении вопросов, касающихся "брексита"? - спросил депутат-консерватор Ли Роллию

Но Тереза Мэй нашла, что ответить:

"Могу ли я сказать своему уважаемому другу, что все члены парламента вовлечены в этот процесс?"

Прийти к консенсусу депутаты должны до 12 апреля. В ином случае Великобритания покинет ЕС через неделю без сделки. Тереза Мэй выразила надежду на то, что страна выйдет из Евросоюза до 22 мая, то есть до старта европейских выборов.