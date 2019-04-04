"Мини-революция" Мэри Куант

Простые платья с воротником "Питер Пэн", разноцветные колготки и, конечно, мини-юбки.

В лондонском Музее Виктории и Альберта открывается выставка работ британского дизайнера Мэри Куант. Если однозначного ответа, кто первым создал "мини" до сих пор нет, ясно одно: именно Куант ввела моду на этот предмет молодежного гардероба.

"В 1955 году она открывает на Кингз-Роад в Челси бутик "Базар". Как раз в это время в Великобритании заканчивается послевоенный экономический спад, продуктовые карточки отменили лишь в 1954-м. И во многих отношениях ее одежда отражает свое время", - отмечает куратор выставки Стефани Вуд

Куант открывает миру молодежный, уличный стиль и совершает настоящую модную революцию.

"Довольно быстро к бренду приходит успех. Куант открывает еще один магазин. Она понимает, что общество жаждет перемен, ищет новые образы, которые бы соответствовали новому стилю жизни женщин, и использует это,"- говорит куратор выставки Дженни Листер.

На выставке представлены более 200 предметов одежды и аксессуаров, созданных дизайнером с 1955 по 1975 год.