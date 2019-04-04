"Мини-революция" Мэри Куант

Простые платья с воротником "Питер Пэн", разноцветные колготки и, конечно, мини-юбки.
В лондонском Музее Виктории и Альберта открывается выставка работ британского дизайнера Мэри Куант. Если однозначного ответа, кто первым создал "мини" до сих пор нет, ясно одно: именно Куант ввела моду на этот предмет молодежного гардероба.
Куант открывает миру молодежный, уличный стиль и совершает настоящую модную революцию.
На выставке представлены более 200 предметов одежды и аксессуаров, созданных дизайнером с 1955 по 1975 год.