"Союз" к пуску готов!

На Байконуре всё готово к запуску ракеты-носителя "Союз". Она доставит на МКС космический корабль "Прогресс", на борту которого 2 тонны различных грузов – еда, лекарства, топливо и научное оборудование. Полет пройдет по "сверхкороткой схеме". Это значит, что космический корабль совершит вокруг Земли только два витка. Долететь до МКС он должен за рекордное время - за 3 часа и 24 минуты.

Это второй запуск "Прогресса" по "сверхкороткой схеме". Первый состоялся в прошлом году. Корабль, отправившийся на орбиту 10 июля с космодрома Байконур, состыковался с МКС через 3 часа 40 минут после старта.