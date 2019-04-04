К МКС по сверхкороткой схеме

Ракета-носитель "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур. Корабль полетел к станции по сверхкороткой схеме. Это означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Полет займет чуть более трех с половиной часов.

До июля прошлого года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (два витка). "Прогресс" доставит на станцию около двух тонн различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты.