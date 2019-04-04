"Брексит": в Еврокомиссии предчувствуют болезненный разрыв

Великобритания приближается к «жёсткому брекситу» без оговорок и дополнительных договорённостей. С таким предупреждением выступил вице-президент Еврокомиссии по экономическому развитию Юрки Катайнен, комментируя затянувшиеся споры о соглашении с ЕС в британском парламенте. Чиновник подчеркнул, что в Брюсселе до сих пор не увидели альтернативных предложений Лондона.

После последних событий сценарий выхода Великобритании без сделки весьма вероятен. Не должно быть никаких сомнений в том, что такой сценарий был бы чрезвычайно дорогостоящим и разрушительным. Экономические последствия нанесут значительный удар по Великобритании и в меньшей степени повлияют на ЕС. Юрки Катайнен вице-президент Еврокомиссии

Согласно последним договорённостям, «брексит» намечен на 12 апреля. Палата общин проголосовала за перенос этой даты, очередную отсрочку уже поддержал представитель ЕС на переговорах по «брекситу» Мишель Барнье:

_«Нам необходимо это партнерство в интересах торговли, авиации, транспорта, сотрудничества между университетами, программы Erasmus, молодёжи. Нам нужно это сотрудничество для правового взаимодействия и совместной работы полиции. Но для этого обязательно нужно соглашение о том, что было, о разводе, о разделении, о котором просила Великобритания. Но теперь вопрос о том, как избежать варианта без сделки, надо адресовать не нам, всё решит положительное голосование в Палате общин».

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но Лондон добился переноса этой даты. У идеи новой отсрочки «брексита» немало противников в ЕС. Среди них глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он опасается, что ситуация вокруг выхода Великобритании из союза негативно скажется на ходе избирательной кампании перед выборами в Европарламент, которые должны пройти с 23 по 26 мая.