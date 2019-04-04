Обзор "Вкратце из Брюсселя:

НАТО между Россией и США

Министры иностранных дел НАТО собрались не в Брюсселе, как обычно, а в Вашингтоне. Одной из главных тем повестки дня стала угроза со стороны России. Генеральный секретарь альянса обвинил её в развертывании новых ракет с радиусом действия, больше разрешённого Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Некоторые европейские союзники пожурили американцев за поспешность своего выхода из ДРСМД.

Доступ к фондам как поощрение демократии

Европарламент одобрил проект закона о мерах против тех стран-членов, которые вмешиваются в работу судов или не борются с мошенничеством и коррупцией. Еврокомиссия будет обязана приостанавливать или сокращать финансирование из общих фондов таких стран - это прежде всего восточноевропейцы.

Как только они исправят недостатки, выявленные Брюсселям, Европарламент и Евросовет должны будет отменить наказание.

Компенсация авиапассажирам за задержку рейса

Европейский суд постановил, что авиаперевозчик обязан возместить пассажирам потери, связанные задержкой рейса из-за повреждения шасси на взлетно-посадочной полосе, если он не использовал всё имеющиеся в его распоряжении средства для ускорения вылета лайнера.

Судьи в Люксембурге отреагировали на то, что немецкий лоукостер Germanwings отказал клиентам в такой компенсации, сославшись на чрезвычайные обстоятельства.

Правила жизненного баланса

Европейский парламент одобрил в Брюсселе свод правил, призванных обеспечить оптимальный баланс между главными жизненными функциями — работой, продолжением рода, физической нагрузкой, отдыхом и так далее.

Особое внимание в законодательстве уделено созданию наилучших условий для родителей и опекунов. Его ещё должны утвердить главы государств и правительств всех стран ЕС.