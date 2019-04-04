Главы МИД НАТО обсудили судьбу ДРСМД

В Вашингтоне собрались министры иностранных дел НАТО. Одной из главных тем повестки дня стала угроза со стороны России. Генеральный секретарь альянса обвинил её в развертывании новых ракет с радиусом действия больше разрешенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД):

"Мы призываем Россию вернуться к соблюдению договора, который так важен для европейской безопасности", - сказал Йенс Столтенберг.

Независимый российский военный эксперт Александр Гольц считает, что на договоре поставили крест обе стороны:

"И Москва, и Вашингтон взяли курс на слом ДРСМД. Официальная позиция России заключается в том, что она не нарушала этот договор. Более или менее понятно, что она будет развёртывать те спорные ракеты «Новатор» и стремительно двигаться по созданию наземных ракет средней дальности" .

Между тем, на встрече в Вашингтоне выявились разногласия между европейцам и американцами. Брюссельский аналитик видит угрозу для всего процесса ядерного разоружения:

"Определённой критике подверглась политика Соединённых Штатов за то, что они слишком быстро сами выходят из ДРСМД, - говорит Иан Лессер. - Может быть, нужно дать больше времени для дипломатии. Вызывают тревогу последствиях для других инструментов контроля над вооружениями, включая основное стратегическое соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом о стратегическом ядерном оружии".

Представитель Госдепартамента Ванесса Экер отвергла утверждения о поспешности выхода Соединённых Штатов из ДРСМД:

"Это не был быстрый процесс. Наоборот, мы уже несколько лет говорим с Россией, мы провели с ней 30 встреч, последнюю - в этом году. Мы не потеряли надежду, что ещё можно спасти этот договор. Иначе мы должны будем защищаться и защищать наших союзников по НАТО".