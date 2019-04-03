Университет Зальцбурга: экзамен по европейскому праву "с гандикапом"

Экзамен по европейскому праву в Университете Зальцбурга обернулся скандалом из-за оформления листов с заданиями. Когда большинство студентов правильно ответили на все вопросы теста, прошла проверка, которая установила, что верные варианты немного выделялись по цвету. Было ли это оплошностью преподавателей или результатом взлома, пока не установлено, но факультет права решил аннулировать результаты экзамена. «Это, конечно, не свидетельствует о наивысшем уровне компетентности, но надо признать, что это произошло, и мы очень, очень сожалеем», — заявил замдиректора Университета Зальцбурга Эрих Мюллер.

Многие студенты недовольны решением о переэкзаменовке. Они подчеркивают, что точно выполнили поставленные перед ними экзаменатором задачи и правил не нарушили. «За ошибку, которую совершил факультет, теперь наказывают студентов», — говорят они. В ситуацию вмешался Австрийский национальный союз студентов. Глава студсовета факультета Тобиас Нойгебауэр пообещал дать правовую оценку сложившейся ситуации: «Мы определим вместе с юротделом и адвокатом в Вене, что мы можем сделать для защиты интересов студентов и можем ли мы рассчитывать на компенсацию».

Если пересдачу не отменят, в конце апреля более сотни студентов права ждёт внеочередной экзамен.