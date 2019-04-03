Протесты против переселения цыган в Риме

В восточном пригороде итальянской столицы Торре Маура протестуют против размещения в приюте для бездомных нескольких цыганских семей. Как сообщается, примерно к 200 протестующим примкнули и представители некоторых ультраправых итальянских организаций.

В приюте в Торре Маура планировалось поселить 60 человек, однако мэру Рима Вирджинии Рагги пришлось изменить это решение после начала протестов и разместить нуждающихся в других римских приютах. Она сказала, что в мэрии пошли на этот шаг, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Прокуратура Рима начала расследование по факту беспорядков и проявлений расовой ненависти.

Ранее итальянские власти приняли решение ликвидировать все нелегальные поселения цыган, разместить их жителей в центрах социальной помощи, а тех, кто находится в стране незаконно - депортировать.