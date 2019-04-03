Рок-н-ролл еще жив, а ты?

Нью-йоркский Метрополитен-музей организовал выставку о рок-н-ролле, в которой рассказчиками стали инструменты знаменитых музыкантов. Поскольку именно инструменты дали возможность нотам звучать так, что принадлежность к стилю, определившему в том числе и новый образ жизни, определяется безошибочно.

О новой экспозиции рассказывает директор Метрополитен-музея Макс Холейн: "Это - путешествие не только по предыдущим десятилетиям развития музыки, но и открытие особой манеры жить, это новое мироощущение, передать которое и должен был этот музыкальный стиль, все это выразили инструменты и другие артефакты".

Выставку организовывал куратор Джейсон Добни: "Важнейшая экспозиция, поскольку рассказывает об одной из ключевых тенденций в жизни культуры на протяжении разных эпох. И сегодня рок-н-ролл отмечает свой 70-летний юбилей".

Один из знаковых и значимых экспонатов - шестиструнная акустическая гитара Джимми Пейджа из Led Zeppelin. На ней он играл еще в 60-ые.

Я наигрывал на этой гитаре, когда сочинял тогда свои композиции, она не нуждалась в усилителях, мне требовалось понять, как звучат чистые, ничем не украшенные аккорды. Акустические инструменты - основа рок-н-ролльного звучания, что бы вы не думали по этому поводу Джимми Пейдж музыкант

Вернисаж состоялся только что, а для публики выставка откроется 8-го апреля и будет работать в Нью-Йорке до октября.