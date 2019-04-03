Таможня после "брексита" без сделки

Риск выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения 12 апреля возрастает. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси.

Комментируя чрезвычайный план действий ЕС, касающихся таможенного контроля, он предупредил, что развод без соглашения об условиях нарушит работу тысяч европейских предприятий и планы туристов.

Еврокомиссар Пьер Московиси: "Действительно, в таком случае придётся ввести таможенный контроль — по юридическим и политическим причинам. Скажу откровенно, что санитарному кризису и незаконным перевозкам я предпочитаю строгий контроль, даже ценой очереди из грузовиков. Для нас безусловным приоритетом будет безопасность европейцев".

По словам Московиси, некоторые страны-члены ЕС прогнозируют, что в случае "брексита" без сделки таможенные процедуры будут занимать в полтора раза больше времени.

Еврокомиссар Пьер Московиси: "В результате неупорядоченного "брексита", ЕС и Великобритания столкнутся с задачей по защите своих рынков. Нужно будет решать вопросы защиты здоровья населения, безопасности потребителей, законного бизнеса, для этого нужно будет проводить проверки. Поэтому таможенный контроль будет введён, в этом сомневаться не стоит. Сейчас мы интенсивно сотрудничаем с Ирландией , чтобы организовать такие проверки самым необременительным образом из всех возможных".

Московиси добавил, что для решения этой задачи Евросоюз может выделить Ирландии дополнительные средства.

По мнению экспертов, план выхода из ЕС без сделки обойдется Великобритании минимум в 73 млрд евро в год.