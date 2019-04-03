Расизм на поле

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин подвергся расистским оскорблениям во время матча 30-го тура Серии А с "Кальяри". Это происходило практически в течение всей игры, состоявшейся на стадионе "Сарденья".

На 85-й минуте 19-летний темнокожий форвард сборной Италии забил гол. Кин встал напротив трибуны фанатов соперника и развел руки. Это действие нападающего вызвало еще более бурную реакцию: тифози "Кальяри" начали освистывать игрока и оскорблять его. Партнерам Кина - Леонардо Бонуччи и Блезу Матюиди, пришлось уводить Кина от трибун.

Арбитр Пьеро Джакомелли попросил диктора на стадионе сделать внушение фанатам, однако те продолжили выкрикивать расистские кричалки. "Ювентус" обыграл "Кальяри" со счетом 2:0.