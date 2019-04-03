Первая афроамериканка-мэр Чикаго

Первая афроамериканка на посту мэра Чикаго. В ходе прошедшего во вторник голосования 56-летнюю Лори Лайтфут поддержали 74% жителей этого третьего по величине города США.

"Перед нами свидетельство возрождения нашего города. Города, где не имеет значения, какого цвета ваша кожа или какой у вас рост. Города, где не важно, кого вы любите, главное, что вы любите", - заявила она.

Лайтфут - первая открытая лесбиянка на этом высоком посту. В политику она, в прошлом глава отдела внутренних расследований чикагской полиции, пришла относительно недавно. При этом во втором туре выборов она сумела одержать победу над давним членом городского совета, другой афроамериканкой Тони Преквинкл.

"Я может и расстроена, но вовсе не разочарована", - заявила последняя.

Среди главных предвыборных обещаний Лайтфут - борьба с коррупцией и выстраивание диалога между полицией и жителями города.