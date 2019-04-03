Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Бухарест предупреждают, а он удивляется

Еврокомиссия пригрозила дисциплинарными мерами Румынии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, если она не исправит нарушения в своей системе судебной власти.

Брюссель требует от Бухареста справедливого обращения с Лаурой Кодруте Ковеси, которая избирается в Европарламент, чтобы стать первым главой недавно созданной Европейской прокуратуры. На родине её обвиняют во взяточничестве и даче ложных показаний.

«Румынии необходимо срочно возобновить процесс реформ, - сказал первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - Я хочу предостеречь её от нарушения верховенства права и сохранения системы де факто безнаказанности для высокопоставленных чиновников, осужденных за коррупцию. В противном случае Еврокомиссия будет действовать быстро".

Глава правительства Румынии выразила удивление по поводу такой угрозы, а министр юстиции назвал это вторжением во внутренние дела.

В этот четверг на голосование евродепутатов будет представлено предложение приостанавливать выплаты из общего бюджета странам-членам, в которых власти мешают работе судов или не борются с мошенничеством.

«Это предложение появилось в 2014 году в документах Еврокомиссии, - сказала юрист Мария Паола Шерши. - Комиссия вернулась к нему только в 2018 году. Интересно, почему ушло 4 года на то, чтобы продолжить работу над этим вопросом?»

Европейская комиссия также письменного уведомила Польшу о начале против неё процедуры, предусмотренной за несоблюдение единых правил и норм ЕС. Брюссель недоволен принятым в Варшаве законом о Верховном суде, который может ущемлять независимость судебной власти.

Безвиз после "брексита"

После выхода из Евросоюза Великобритании её граждане смогут въезжать в остающиеся страны-члены на короткое время без виз. От неё ЕС ожидает такого же обращения со своими гражданами.

Это предложение Евросовета было одобрено в Комитете по гражданским свободам Европарламента 38 голосами против 8 при трёх воздержавшихся. Депутатам ещё предстоит утвердить его в Брюсселе на пленарной сессии в четверг.

Бельгия извиняется за колониальное прошлое

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель собирается принести извинения за плохое обращение с сотнями детей, которые родились в бывшем бельгийском Конго в результате связей колонизаторов с африканками.

В середине прошлого века, перед обретением конголезцами независимости, этих детей систематически отправляли в сиротские приюты и к приемным родителям в метрополию. Год назад парламент в Брюсселе обеспечил потомкам таких людей возможность узнать о своих биологических предках и получить бельгийское гражданство.

Мужской кабинет Литвы

Новое правительство Литвы будет состоять исключительно из мужчин. По предложению его главы Саулюса Сквернялиса президент Даля Грибаускайте назначила министром окружающей среды Кястутиса Мажейку, отклонив ранее кандидатуру Ирмы Гуджюнайте.

Последняя женщина покинула кабинет в декабре 2018, и высшем руководстве Литвы только Грибаускайте представляет этот пол.