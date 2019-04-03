Премию Астрид Линдгрен получил Барт Муйарт

Лауреатом Международной премии памяти Астрид Линдгрен, вручаемой за достижения в области литературы для детей и подростков, стал бнльгийский писатель Барт Муйарт.

Боэль Вестин, председатель жюри: "Светлые, яркие работы Муйарта подчеркивают тот факт, что книги для детей и юношества заниамют значимое место в мировой литературе".

Сам Муйарт не скрывает эмоций: "Я на седьмом небе от счастья! Я бы так сказал. Дело в том, что я начал писать и издаваться, когда мне было всего девятнадцать лет. Астрид Линдгрен и ее книги всегда были большой, значимой частью моей жизни".

Муйарт, чьи произведения переведены более чем на двадцать языков, получит премию в размере 477 тысяч евро. Церемония награждения состоится в Стокгольме в конце мая.