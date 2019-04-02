Собачья красота

Стрижка, маникюр, подбор одежды и аксессуаров – у жителей тунисской столицы, у которых есть домашние животные, теперь есть отличная возможность побаловать своих любимцев. Здесь открылся салон красоты для животных. Идея появилась у его владелицы во время поездки в Европу. Самар Матусси как-то забежала в магазин, где продавались товары для ухода за животными. Тогда девушка подумала, почему бы не создать в Тунисе салон для домашних питомцев:

"Мы открылись две недели назад. Хозяева животных, которые любят и заботятся о своих питомцах, очень этому рады. У нас можно искупать животное, подрезать ему когти, подобрать наряды и аксессуары".

Принимают в этом салоне и кошек, и собак, несмотря на то, что в исламе слюна и вылезшая шерсть собаки считаются нечистотами.

"Мы записываемся и приводим собаку в назначенное время, - говорит один из клиентов. - Владелица салона рассказывает нам, что можно сделать для животного в зависимости от наших пожеланий. Профессионалы дают нам советы о том, как можно улучшить жизнь наших питомцев".

Сначала животных расчесывают, потом стригут им шерсть и когти, а под конец их ждут банные процедуры. Звонят в салон регулярно, но на каждого питомца уходит по три часа, а потому в день мастера могут принять не больше трех животных.