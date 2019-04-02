Стартовал процесс по делу о взрыве в метро Петербурга

В Петербурге стартовал процесс по делу о взрыве в метро. На скамье подсудимых 11 человек. По версии следствия, они вступили в одну из террористических организаций, которая базировалась в Сирии, и должны были осуществить двойной теракт. Сами фигуранты дела настаивают на своей невиновности. Защита заявляет, что они попали под подозрение из-за случайного знакомства, оказались не в то время не в том месте, а их вина не доказана.

Взрыв в метро Петербурга прогремел в середине дня 3 апреля 2017 в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, ещё около сотн и пострадали. Впоследствии Следственный комитет сообщил, что взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Перед этим он, согласно официальной версии, заложил ещё одну бомбу на станции «Площадь Восстания», но её вовремя заметили и обезвредили.