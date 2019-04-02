Скандал в немецком футболе: ушёл глава футбольного союза

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции.

За несколько дней до этого, немецкая пресса обвинила Гринделя в финансовых махинациях, а также в коррупции. Президент принял в подарок от украинского бизнесмена Григория Суркиса часы стоимостью в 6 тысяч евро.

Сам Гриндель не считает это доказательством факта подкупа, так как не знал о цене подарка.

"Я ухожу с поста президента Немецкого футбольного союза. Я приношу извинения за то, что своим необразцовым поступком, принятием в подарок часов, подтвердил предвзятое отношение к футбольным чиновникам", – заявил на пресс-конференции Гриндель.

Ранее журнал Der Spiegel написал о том, что Гриндель получил дополнительный заработок в размере 78 тысяч евро на посту председателя наблюдательного совета дочерней компании Немецкого футбольного союза - DFB-Medien. Эти доходы он скрыл от общественности и от налогового ведомства.

Помимо подозрения в махинациях и коррупции Гринделя обвиняли в расизме. Бывший игрок сборной Германии Месут Озил в ответ на критику за фото с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что "когда сборная выигрывает для Гринделя и его сторонников я немец, а когда проигрывает - то иммигрант". После скандала Озил решил уйти из сборной.