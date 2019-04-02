Восток - далёкий и таинственный, с давних времён он будоражил умы и фантазию европейских художников. Фромантен и Лазерж, Кандинский и Клее, Бернар и Матисс... - все они вдохновлялись восточными природой, архитектурой, повседневной жизнью, наконец, светом и цветом.

Этому и посвящена выставка в парижском Музее Мармоттан-Моне, в которой собраны шедевры из государственных и частных коллекций из Европы и США.

"Местные пейзажи, свет оставляют отпечаток на творчестве, карьере художника. Увиденный там свет - настоящее открытие для него, откровение. Отсюда и название экспозиции. Оно отображает концепцию, которую художник именовал бы "религией цвета", - поясняет Эммануэль Амио-Солнье, доктор искусствоведения.

Шестьдесят полотен для выставки предоставили парижские музеи Лувр и Орсе, амстердамский Рейксмюсеум, мюнхенская Галерея в доме Ленбаха, мадридский Музей Тиссена-Борнемисы и многие другие.

Выставку "Восток глазами художника: от мечты к свету" в Музее Мармоттан-Моне можно увидеть до 21 июля.