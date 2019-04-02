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Брюссельское бюро

Единая сельскохозяйственная политика ЕС

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 Ирина Шелудкова 
Единая сельскохозяйственная политика ЕС
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Комитет Европарламента по развитию сельского хозяйства одобрил второй пакет поправок к реформе Единой сельскохозяйственной политики ЕС.

Поправки призваны сократить дотации для больших ферм, чтобы поддержать малые и средние предприятия, а также молодежь и женщин. По меньшей мере 2% бюджета прямых выплат должны быть нарправлены молодым фермерам.

Генеральный секретарь главного фермерского профсоюза ЕС COPA COGECA Пекка Песонен говорит: "У молодых фермеров должно быть лучшее будущее, новые возможности доступа в этот сектор, поэтому мы настаиваем на увеличении инвестиций в сельское хозяйство, чтобы получить продукты высокого качества и устойчивую окружающую среду. Но для этого нужно мотивировать молодежь, мы уверены, что рынок должен играть ведущую роль, мы должны удостовериться в том, что потребители благодаря своим решениям поддерживают устойчивую сельскохозяйственную деятельность в ЕС".

Депутаты также хотят выделить 5% бюджета прямых выплат на помощь малым и средним фермерским хозяйствам. При этом парламентарии отвергли предложение комитета по защите окружающей среды проголосовать за ограничение дотаций агропромышленным фермам , что вызвало недовольство европейских природозащитных организаций.