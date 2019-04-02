Все пиастры принадлежат Колумбии

Колумбия реквизирует одно из крупнейших сокровищ в истории. Суд южноамериканской страны постановил, что весь груз галеона «Сан-Хосе» принадлежит государству.

Корабль входил в состав испанского «Золотого флота» и был потоплен у Картахены в 1708 году британскими корсарами. Триста лет его не могли обнаружить и называли «Святым Граалем» кладоискателей: цена вопроса — более миллиарда долларов в золоте, серебре и драгоценных камнях.

О находке сообщили несколько лет назад. Сотрудники частной американской компании заявляют, что обнаружили обломки ещё в 1981 году и передали координаты колумбийскому правительству, и на этом основании требовали себе половину. Именно их иск отклонил суд.

На сокровище претендует также Испания, под чьим флагом ходил галеон, и Великобритания, чьи специалисты принимали участие в поисках и исследовании.

Впрочем, сокровище ещё предстоит достать: Колумбия постоянно откладывает проведение тендера на подводные работы. Обломки галеона покоятся на глубине более 600 метров.

По международным нормам Колумбия вправе претендовать на то, что затонуло в её территориальных водах. С другой стороны, это правило не касается государственных некоммерческих кораблей (например, военных). А в начале XVIII века граница между этими категориями была весьма расплывчатой.