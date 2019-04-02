Равенство водителей. Риск "брексита". Тюремный суицид

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Водителям по всему ЕС велят платить одинаково

Страны Восточной Европы выступают против утверждения Европарламентом так называемого "пакета мобильности". Он требует равной оплаты для всех работающих в ЕС водителей, чего часто не могут себе позволить хозяева их компаний.

ЕЦБ предупредил о риске "жёсткого брексита"

Вице-президент Европейского центробанка предостерёг политиков и бизнесменов от недооценки риска беспорядоченного выхода Великобритании из ЕС. Луис де Гиндос сказал евродепутатам в Брюсселе, что «брексит» без ратификации парламентом в Вестминстере соглашения о "разводе" приведёт к дальнейшему замедлению экономического роста по всей еврозоне.

По его словам, если рынки не подготовятся к такой плохой новости заранее, шок будет особенно болезненным.

Самоубийства в тюрьмах Франции

Согласно докладу Совета Европы, в тюрьмах Франции совершается наибольшее в регионе количество самоубийств. В 2017 году в этой стране покончили с собой в среднем 12,6 заключенных на каждые 10 тысяч. На втором и третьем местах по этой статистике - Австрия и Германия.

Кроме того, французские тюрьмы признаны самыми переполненными.

О нулевом уровне суицидов в своих местах лишения свободы сообщили правозащитникам Греция, Люксембург и Исландия.

Спор в Берлине из-за удобрений

Правительство Германии пока не может выполнить требование Еврокомиссии об ужесточении правил использования удобрений с целью защиты подземных вод. Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, которыми управляют христианские демократы и социал-демократы, не нашли компромисса между собой к установленному Брюсселем сроку.

Другие страны ЕС считают, что с немецких сельскохозяйственных угодий в систему водоснабжения попадает слишком много нитратов.