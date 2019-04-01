В Венесуэле ограничат на месяц энергоснабжение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об утверждении месячного плана по восстановлению электроснабжения в стране.

По его словам, подобные меры помогут обеспечить гарантированное электроснабжение, а также восстановить водоснабжение, которое зависит от подачи электричества.

С начала марта в Венесуэле наблюдаются систематические перебои энергоснабжения. Только на прошлой неделе было зарегистрировано несколько крупных сбоев.

Власти обвиняют в случившемся оппозицию.

Оппозиция же в свою очередь настаивает на том, что в стране не проводились плановые ремонтные работы в энергетической и водопроводной сферах, что привело к аварии на электросетях, а затем и к дефициту питьевой воды.

В воскресенье жители Каракаса, недовольные очередным отключением электроснабжения, вышли на акцию протеста у резиденции главы государства.

"Из-за чего вы протестуете?" - спрашивает журналист.

"Из-за отключения электричества, из-за нехватки воды. Это уже долго длится. Мы почти месяц без воды и электричества. У нас больше нет еды, мы ничего не можем хранить в холодильниках", - говорит местная жительница.

"Наша страна в руинах. Люди голодают, нет лекарств. Мы в очень плохом положении," - продолжает ещё один участник манифестации.

Самое серьезное отключение электроэнергии в Венесуэле случилось 7 марта, тогда без света остались Каракас и около 20 штатов.

Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.