Иорданские дизайнеры заявили о себе на весь мир

Около 55 местных дизайнеров представили свои коллекции на неделе моды в столице Иордании Аммане. Для местных модельеров - это отличная платформа, чтобы заявить о себе на весь мир.

Ширен Рифай, организатор:

"Многие местные жители не знают, что у нас так много дизайнеров. Так что наша цель не только в том, чтобы местные модельеры могли заявить о себе на международном уровне, но также о в том, чтобы познакомить жителей нашей страны с их собственными дизайнерами. Я думаю, что на этой неделе моды мы доказали, что у нас много хороших модельеров".

Компания "ЭЗ-ЗАЙ" представила мужскую коллекцию класса прет-а-порте. Бренд был основан около 30 лет назад в пригороде Аммана. Одежда этой марки рассчитана на тех, кто ищет строгий традиционный образ для работы и отдыха.

Палестино-бразильскоий модельер Зайнаб Аль Киссвани, выросшая в Абу-Даби, в своей коллекции предлагает широкий выбор модной одежды: от "прет-а-порте" до свадебных платьев и изделий от кутюр.

Модный дом специализируется на замысловатых узорах и ручной вышивке.

Ливанский дизайнер Жан-Луи Сабаджи, происходит из семьи модельеров, он окончил частную школу дизайна в Милане. Коллекция этого модельера отличается чертами смелого гламура и классической одеждой с изюминкой.

Жан-Луи Сабаджи, дизайнер:

"Это моя коллекция весна-лето 2019, в которой я хотел отдать дань уважения моде 80-х годов. Моя коллекция показывает блеск и очарование тех лет. Как вы можете заметить, всё блестящее, металлического цвета. Это возвращает нас в 80 годы".

Жан-Луи Сабаджи - хорошо известен во всем мире. Он одевал Дипику Падуконе, самую высокооплачиваемую актрису и модель в Индии.