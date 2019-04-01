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Малайзия

Три года тюрьмы для обвиняемой по делу Ким Чен Нама

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 Марика Димитриади 
Три года тюрьмы для обвиняемой по делу Ким Чен Нама
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3 года и 4 месяца лишения свободы – такой приговор малайзийский суд вынес в отношении гражданки Вьетнама Доан Тхи Хуонг, обвиняемой по делу об убийстве Ким Чен Нама – единокровного брата северокорейского лидера.

Изначально Хуонг обвиняли в предумышленном убийстве, ей грозила смертная казнь. Но позже прокуратура смягчила обвинение, решив, что девушка могла не знать, что ее действия приведут к смерти человека.

В прошлом месяце из зала суда была освобождена другая подозреваемая - гражданка Индонезии Сити Айсиа. С нее были сняты все обвинения. Вскоре девушка вернулась на родину.

Ким Чен Нам умер два года назад. В аэропорту Куала-Лумпура ему брызнули в лицо некой жидкостью, после чего нападавшие скрылись. Брат лидера КНДР обратился за помощью, но через 15-20 минут после происшествия он скончался. Позже выяснилось, что нападавшие распылили нервно-паралитическое вещество.