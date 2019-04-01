В Иране объявлена эвакуация

В Иране идёт срочная эвакуация жителей западных районов из-за масштабного наводнения. Распоряжение властей касается десятков населённых пунктов, расположенных в долинах рек Дез и Кархе.

По данным синоптиков, ливни, которые идут здесь и по всей стране не первую неделю, усилятся. Стихия уже унесла жизни 45 человек. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. По воду ушла почти вся провинция Лурестан. Соседней - Хузестану - тоже грозит наводнение.

"Сегодня утром я обнаружил, что мой магазин пуст. Мебель, компьютеры унесло течением, всё исчезло", - сетует местный житель.

Неподалеку от затопленных районов - в провинции Керманшах - в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,2.

К счастью, по сведениям властей, обошлось без жертв и серьёзных разрушений.