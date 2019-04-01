В авиакатастрофе погибла совладелица S7

В авиакатастрофе в Германии погибла совладелица авиакомпании S7 55-летняя Наталия Филева. В заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел. На борту, по предварительным данным, были три человека, в том числе отец Филевой.

Частный самолет потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту города Эгельсбаха недалеко от Франкфурта-на-Майне. Немецкие авиадиспетчеры говорят, что самолет следовал из Франции. Причины трагедии пока неизвестны.

В Международном авиационном комитете сообщили, что на борту могли отсутствовать "черные ящики".

"Наши коллеги, которые работают на месте авиакатастрофы, приступят к делу, как только пожарные потушат пламя. Вместе с ними будет работать отдел по расследованию авиационных происшествий", - говорит представитель полиции Гессена Бернд Хохштэттер.

В 2018 году Филева заняла четвертую строчку в список самых богатых женщин России. Ее состояние журнал Forbes оценил в 600 миллионов долларов.

Филева также занималась благотворительностью. За последние два года она подарила Новосибирской области четыре тест-мобиля для диагностики ВИЧ.