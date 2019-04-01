Можно ли создать компьютер как человеческий мозг?

Можем ли мы создать компьютер, имитирующий человеческий мозг? Мы задаем этот вопрос участникам "Проекта "Человеческий мозг".

Филипп Ривлин, нейрохирург, Университетская клиника Во, Швейцария: "Прямо сейчас - нет, в будущем - может быть. В любом случае в один прекрасный день мы сможем внедрить вычислительную мощь человеческого мозга в машину. По-прежнему много споров о том, как количественно оценить вычислительную мощь человеческого мозга и его память, но в любом случае это небесконечное число. Так что это будет возможно в рамках технологического развития".

Михаи Петровичи, нейроученый, Университет Берна: "Вопрос сводится, я думаю, к тому, есть ли что-то особенное или волшебное в плоти и крови, в биологии? И, вероятно, все, кто сейчас занимается нейронаукой, я бы даже сказал, большинство философов, в наши дни согласятся, что в биологии нет абсолютно ничего особенного. Если мы понимаем, какие аспекты биологии важны для обработки информации, то мы можем скопировать их на другой субстрат, изготовленный, в данном случае, из кремния".

Катрин Амнутс, "Проект "Человеческий мозг", научный руководитель: "Когда у нас есть определенная молекула, связанная с рецептором и приводящая к активации другие соседние клетки, как при столь сложном целом как стихотворение или музыкальный фрагмент объяснить креативность, как объяснить саморефлексию? Это высшие когнитивные функции, которые нам очень знакомы, но мы сейчас очень далеко от того, чтобы понять их таким образом, чтобы можно было внедрить их в машину".