Можно ли создать мыслительный аппарат - компьютер, который будет подражать человеческому мозгу? В этом заключается цель ученых, участвующих в "Проекте "Человеческий мозг". Возможно ли это? Узнаем об этом больше.

Ученые давно мечтали понять все тайны человеческого мозга и создать его компьютерный двойник. 10-летний "Проект "Человеческий мозг", финансируемый Евросоюзом, дает им такую возможность. Для начала они изучают реальные вещи.

**Разрезать мозг для науки

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"Если вы хотите углубиться в клеточные детали и увидеть морфологию клеток, их связи, вам нужно разрезать мозг - это то, что мы здесь делаем", - говорит научный руководитель "Проекта "Человеческий мозг" Катрин Амунтс.

Лаборатория в Юлихском исследовательском центре - одно из немногих мест в мире, оборудованных аппаратом нарезки мозга в научных целях. Мозг нарезают на 7000 ломтиков, а затем сканируют на компьютер. Последующая компьютерная реконструкция мозга - очень сложная задача:

Катрин Амунтс: "Во время нарезки мы очень часто разрезали клетки на две части. И когда мы хотим провести трехмерную реконструкцию этих секций, мы должны найти два соответствующих элемента клетки, которые были разделены. Поскольку клеток очень много, это действительно сложная задача".

I’m making a Futuris report about ⁦@HumanBrainProj⁩ which involved filming some real human brain slices. Seven thousand of them will be scanned into a computer. Full report next Monday on ⁦@Euronews⁩ pic.twitter.com/CHbC7N2Zcm — Jeremy Wilks (@WilksJeremy) 26 mars 2019

Суперкомпьютеры и человеческий мозг

Исследователи используют суперкомпьютер для обработки петабайт данных сканирования мозга. Однако даже эта гигантская машина сталкивается с ограничениями при копировании бесчисленных уголков человеческого разума.

Дир Плейтер, "Проект "Человеческий мозг", компьютерный эксперт: "Вам действительно нужны самые большие компьютеры, которые только есть в мире, чтобы имитировать крошечную часть нашего мозга".

Нарезка и сканирование являются ключевыми шагами в попытке понять человеческий мозг. Но если вы хотите создать его копию, почему бы не создать компьютер, который сможет справиться с этой задачей?

В университете Берна, команда "Проекта "Человеческий мозг" работает над новым типом "мыслящей машины", так называемым "нейроморфным компьютером". Их кремниевые чипы обладают молниеносной скоростью и имитируют строение мозга.

Михай Петровичи, нейроученый, Университет Берна: "Нейроморфный - это как нейронный. Вы берете физику нейронов, копируете ее в кремниевые каналы и получаете массив из 200 тысяч нейронов, которые ведут себя как нейроны в мозге, но в 10 тысяч раз быстрее".

Этот вид вычислений все еще находится в зачаточном состоянии, так что устройства, созданные в Гейдельберге, не умнее мухи. Тем не менее физики настроены оптимистично - их работа может проложить путь к созданию интеллекта сверхчеловеческого уровня.

Михай Петровичи: "Когда однажды мы сможем масштабировать эти вещи до размеров мозга и поймем его строение, тогда мы получим когнитивные агенты, которые будут действовать в тысячи раз быстрее, чем когнитивные агенты от плоти и крови сидящих за этим столом".

Однако нейробиологи предостерегают от излишнего оптимизма и завышенных ожиданий в отношении результатов проекта.

Катрин Амунтс: "Речь не идет об эксперименте, который бы сказал нам, что эта искусственная сеть, например, развивает сознание. Так что существуют глубокие философские, технические и базовые нейронаучные вопросы, которые нам предстоит решить".

Исследователи не рассчитывают получить ответы на все вопросы к 2023 году, когда "Проект "Человеческий мозг" завершится. Чего они надеются добиться - это значительных успехов в понимании сложнейшего из всех компьютеров, который расположен в наших головах.