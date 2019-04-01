Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Ущерб от эмиграции. На юбилей НАТО. Волю свиньям

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 Андрей Бекетов 
Ущерб от эмиграции. На юбилей НАТО. Волю свиньям
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Передача "Вкратце из Брюсселя":

Эмиграция, оказывается, вреднее иммиграции

Последнее исследование показало, что эмиграция оказывает в Европе больший ущерб, чем иммиграция. Из стран ЕС, особенно южных и восточных, уезжают высококвалифицированные трудящиеся, недавние выпускники ВУЗов.

НАТО готовится отметить 70-летие

Перед отлетом из Брюсселя в Вашингтон на юбилейные торжества Генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг заявил о транатлантическом единстве перед лицом таких угроз, как Россия и терроризм. Он назвал общей задачей защиту миллиарда граждан по обе стороны океана.

Между тем, в последние годы президент США Дональд Трамп ставил под сомнение будущее альянса.

Агропром обвиняют в жестокости к животным

Экологическая организация Greenpeace устроила у здания Европарламента в Брюсселе акцию протеста против промышленных методов ведения сельского хозяйства. 2 апреля на голосование депутатов будет представлен документ об индустриальных фермах. Защитники природы наглядно изображали тесноту, в которой содержатся там животные.

В феврале Комитет по окружающей среде распорядился ограничить субсидирование таких ферм и больше помогать индивидуальным труженикам села.

В Брюсселе ужесточены нормы выхлопа

В понедельник вступил в силу объявленный 1 января запрет на поездки по Брюсселю для слишком загрязняющих воздух автомобилей. Нарушителям грозит штраф до 350 евро.

В зоне пониженных выбросов столичного региона не разрешено использовать транспортные средства с бензиновыми двигателями экологического стандарта «Евро-0» и «Евро-1», а также с дизельными «Евро-1». Впрочем, водитель такой машины может купить временный пропуск туда стоимостью 35 евро в день.