"Выборы - вопрос жизни и смерти"

В Турции стартовали муниципальные выборы. Президент Реджеп Тайип Эрдоганом назвал это голосование вопросом жизни и смерти для страны.

В выборах участвуют два основных политических блока. Правящая партия справедливости и развития и Партия националистического движения объединились в "Народный альянс", в случае победы которого Турция может занять еще более жесткую позицию по отношению к курдам в соседней Сирии.

Неплохие шансы есть также у "Национального альянса", в который вошли Республиканская народная партия и Хорошая партия. По мнению экспертов, от того, кто победит, может зависеть дальнейшее развитие отношений Турции и США.

Нынешние выборы – первые с тех пор, как Эрдоган в июне прошлого года был переизбран на президентский пост, а потому это голосование может стать своеобразной проверкой на прочность для турецкого лидера и для Партии справедливости и развития. Как показывают опросы, она может проиграть в Анкаре и Стамбуле на фоне экономических проблем: рецессии, роста безработицы и инфляции, уровень которой достиг 20 процентов.