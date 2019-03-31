Чапутова - первая женщина-президент Словакии

Президентом Словакии впервые станет женщина. Адвокат и правозащитница Зузана Чапутова победила на выборах главы государства. Во втором туре она обогнала зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича, чью кандидатуру выдвинула правящая партия "Курс – социальная демократия". Опыта в большой политике у Чапутовой нет, но в своей стране она известна как борец с коррупцией. Кроме того, она выступает против сращивания политики и бизнеса.

Я не только довольна результатами. Я рада в первую очередь тому, что можно не поддаваться популизму, говорить правду и отстаивать интересы без использования агрессивной лексики

Зузана Чапутова и Андрей Киска REUTERS/Radovan Stoklasa

Чапутова станет пятым президентом Словакии с момента обретения страной независимости в 1993 году. Во время предвыборной гонки правозащитницу поддерживал действующий глава государства Андрей Киска. Свои полномочия он передаст Чапутовой в середине июня. Сам Киска свою кандидатуру решил не выставлять из-за разразившегося несколько лет назад скандала: действующий президент подозревается в махинациях с уплатой налогов.