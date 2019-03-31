Тест для Эрдогана

Кандидаты от правящей в Турции Партии справедливости и развития лидируют на муниципальных выборах в Стамбуле, но уступают оппозиции в Анкаре и ряде других крупных городов. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, представленные Высшей избирательной комиссией.

На выборах мэра в турецкой столице впереди кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мансур Яваш. У него на 2% больше голосов, чем у кандидата от ПСР Мехмета Озхасеки. В Стамбуле лидирует представляющий партию Эрдогана экс-премьер министр Бинали Йылдырым.

В целом ПСР выигрывает выборы в 43 провинциях - в частности, ее кандидаты побеждают на выборах в мэры, Бурсы, Газиантепа, Трабзона, Самсуна. За НРП избиратели отдали голоса в 20 провинциях, среди которых - Измир, Анталья, Мерсин, Эскишехир.

По предварительным данным, явка избирателей в крупных турецких городах составила около 80%. Нынешние выборы были омрачены печальными событиями - во время голосования на востоке страны два человека погибли и трое получили ранения в результате вооруженных столкновений.