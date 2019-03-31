Франциск: "Не стремитесь насаждать свою веру"

Папа римский Франциск считает, что религиозная миссия не может свершаться путем прозелитизма - стремления насадить свою веру. Об этом понтифик заявил в воскресенье на встрече с представителями католической общины в соборе Святого Петра в Рабате, где он находился с апостольским визитом.

Франциск приветствовал приглашенного на встречу 95-летнего французского монаха Жан-Пьера Шумахера, который спасся во время нападения мусульманских боевиков на монахов-траппистов в Тибирине в 1996 году во время Гражданской войны в Алжире. В своей речи понтифик призвал представителей католической общины продемонстрировать пример веры в Христа и отношений с ближними.

"Пусть ваше милосердие станет также путем к диалогу и сотрудничеству с нашими мусульманскими братьями и сестрами и со всеми доброжелательными мужчинами и женщинами", - сказал папа римский.

В Марокко, куда Франциск прибыл по приглашению короля Мухаммеда VI и иерархов местной католической общины, подавляющее большинство жителей исповедуют ислам. Католики составляют менее 1% 34-миллионного населения королевства. Визит в Рабат завершился в воскресенье мессой в спортивном комплексе имени принца Мулая Абдаллы, которую возглавил папа римский.