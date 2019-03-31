Мир во тьме

Гонконг, Нью-Йорк, Москва, Париж, Рио-де-Жанейро, Сидней – этим субботним вечером во многих было непривычно темно. По всему миру прошла акция "Час Земли". Миллионы людей отключили свет на 60 минут, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

REUTERS/Maxim Shemetov

В этот раз к акции присоединились жители 180 стран. На час без подсветки остались Эйфелева башня, Красная площадь, статуя Христа в Рио, Биг-Бен, Колизей, Акрополь и многие другие достопримечательности.

Акрополь. Афины REUTERS/Costas Baltas

"Час Земли" - акция, которую проводит Всемирный фонд дикой природы в последнюю субботу марта. Впервые она прошла в 2007 году в Австралии. Акция призвана напомнить людям о необходимости экономить электроэнергию, потому что ресурсы Земли не бесконечны.