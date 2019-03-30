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В Орхусе завершился чемпионат мира по бегу по пересечённой местности

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 Euronews 
В Орхусе завершился чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
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Джошуа Чептегей стал первым в истории чемпионом мира по бегу по пересечённой местности из Уганды. Соревнования прошли в эту субботу в датском городе Орхус.

В прошлом году Чептегею не повезло, но в этот раз он первым пересёк финишную черту, обогнав своего соотечественника Джейкоба Киплимо на 4 секунды, а прошлогоднего победителя Джоффри Камворора на 15.

Среди женщин Хеллен Обири стала первой чемпионкой мира по бегу в помещении, на открытом воздухе и на пересечённой местности.

На последнем круге кенийке пришлось побороться за победу против Деры Диды, в итоге Обири опередила соперницу на две секунды.

Бронза досталась Летесенбет Гиди.

 

 

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