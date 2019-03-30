В Орхусе завершился чемпионат мира по бегу по пересечённой местности

Джошуа Чептегей стал первым в истории чемпионом мира по бегу по пересечённой местности из Уганды. Соревнования прошли в эту субботу в датском городе Орхус.

В прошлом году Чептегею не повезло, но в этот раз он первым пересёк финишную черту, обогнав своего соотечественника Джейкоба Киплимо на 4 секунды, а прошлогоднего победителя Джоффри Камворора на 15.

Среди женщин Хеллен Обири стала первой чемпионкой мира по бегу в помещении, на открытом воздухе и на пересечённой местности.

На последнем круге кенийке пришлось побороться за победу против Деры Диды, в итоге Обири опередила соперницу на две секунды.

Бронза досталась Летесенбет Гиди.