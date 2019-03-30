КУБ: Экс-министры под арестом

"Охота на ведьм", попытка поднять рейтинг Владимира Путина или наказание для реально провинившихся? За несколько дней в Москве по обвинению в хищении крупных сумм были арестованы два экс-министра – Михаил Абызов, отвечавший за работу "Открытого правительства", и Виктор Ишаев, бывший министр по развитию Дальнего Востока.
Абызову очень повезло с друзьями. Они его не бросили в беде. За экс-министра поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, Александр Волошин, Наталья Тимакова. Почему? Они искренне хотят помочь Абызову? Или за этим скрывается что-то другое?
В интернете начала ходить информация о том, что Абызов сейчас живет заграницей и что в Москву его заманили специально. Якобы он приехал на день рождения друга, скорее всего, бывшего зампредседателя правительства Аркадия Дворковича. Но главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegrame, что всего несколько недель назад видела Абызова за соседним столиком в ресторане в Москве.
Пользователей соцсетей очень взволновал тот факт, что один из друзей Абызова был готов внести за него миллиардный залог (правда, суд отказался от такого предложения). У кого-то эта новость вызвала возмущение: для экс-министра миллиард нашли быстро, а для больных детей деньги приходится собирать всем миром. А кто-то решил, что это шанс обернуть ситуацию в свою пользу. Почему бы не попросить у богатых друзей Абызова несколько миллионов себе на покупку квартиры? Вдруг повезет...
Над арестом бывшего министра теперь иронизируют Алексей Навальный и его коллеги. "Абызов – герой наших расследований и жулик", – пишет Леонид Волков, возглавлявший штаб Навального во время президентских выборов.
По словам адвоката Александра Асниса, защищающего интересы Абызова, на основании "представленных следствию материалов никаких выводов о том, что Абызов совершил данные преступления, сделать невозможно, там не содержатся доказательства его причастности к совершению данного преступления".
Не успела утихнуть интернет-волнения после новости об аресте одного экс-министра, как уже подоспела другая. В Москве задержали бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева.
Подрывают ли дела Абызова, Ишаева, Улюкаева и Сердюкова репутацию правительства и Путина? Большинство участников наших опросов считают, что да. А что думаете вы? Голосуйте, пишите комментарии и, конечно, следите за "Кубом".