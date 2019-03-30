На фоне "брексита" на сутки встали поезда в Лондоне

Длинные очереди на вокзалах и тысячи недовольных пассажиров - разногласия по поводу "брексита" неожиданно привели к приостановке железнодорожного сообщения между Лондоном и материковой Европой.

В пятницу компания Eurostar, оператор ж/д туннеля под Ла-Маншем, была вынуждена прекратить движение скоростных поездов из-за хулиганской выходки, по всей видимости, одного из сторонников развода Великобритании и ЕС.

Как стало известно, 44-летний мужчина вышел на пути близ вокзала Сент-Панкрас и начал размахивать флагом Англии. На место прибыла британская полиция, однако чтобы поймать хулигана потребовалось несколько часов. В результате он был обнаружен спящим на крыше вокзала.

Однако из соображений безопасности были отменены более десятка поездов, что нарушило планы более 5 тыс. пассажиров.

В субботу утром движение было восстановлено, однако чтобы ситуация вернулась в нормальное русло потребуются некоторое время, предупредили транспортные службы Великобритании.