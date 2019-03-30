Трамп грозит закрыть границу с Мексикой

Президент США ДональдТрамп пригрозил со следующей недели полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если власти соседней страны не остановят поток нелегальных мигрантов. Кроме того, глава Белого дома потребовал, чтобы Конгресс ужесточил миграционное законодательство США, которое Трамп назвал самым слабым в мире. При этом, по словам американского лидера, у Мексики это законодательство, наоборот, самое эффективное, и за счет США эта страна зарабатывает 100 миллиардов в год.

"Мексике придется что-то сделать. Иначе я закрою границу. Учитывая, что на протяжении уже многих лет мы наблюдаем дефицит в торговле с Мексикой, закрытие границы может принести нам выгоду. Если вы закрываете границу, то вы также останавливается поток наркотиков, прибывающих в страну", - заявил Трамп.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в этой ситуации решил проявить максимальную осторожность.

"Я не собираюсь начинать споры об том. Я буду вести себя осторожно по ряду причин, среди которых наше желание поддерживать хорошие отношения с правительством США".

Несколько дней назад Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. До этого американский лидер добивался выделения из федерального бюджета более чем 5 миллиардов, но Конгресс эту идею не поддержал. После этого Трамп ввел режим чрезвычайного положения, чтобы получить деньги из военного бюджета.