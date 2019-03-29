Путь Джейн Гудолл к сердцам. Что заботит избирателей?

Передачу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"В наши дни происходит много странных вещей, которым мы пытаемся найти объяснения — это например, изменение климата, «брексит» или пограничная стена Трампа.

Мы обычно обращаемся за ответами к политологам, но сегодня хотим услышать мнение известного приматолога — это тот, кто изучает приматов и обезьян. Иными словами, наших предков.

Чему мы можем научиться у них?

Шона Маррей поговорила с легендарной Джейн Годалл, которой исполнится 85 лет в следующую среду. Наш корреспондент спросила её, насколько близки люди и шимпанзе?

Джейн Гудолл: У нас общие 98,6% состава ДНК. Ученые сказали мне, что основное различие заключается в том, как выражены гены. Распространенно заблуждение, что мы произошли от обезьян. На самом деле около 6 миллионов лет назад у нас был общий предок, похожий на обезьяну и похожий на человека, и от этого общего предка один путь был выбран людьми, а другой — человекообразными обезьянами.

Больше всего меня поражает то, что шимпанзе похожи на нас не только биологически, но и по поведению, психологически. Мы общаемся словами жестами, позами, но так же общаются и шимпанзе. Они тоже целуются, обнимаются, держатся за руки, щиплют друг друга, просят пищи, важничают – самцы борются за господство.

Euronews: Что вы думаете о плохом обращении с животными?

Джейн Гудолл: У меня всё внутри переворачивается. Вот почему я в дороге 300 дней в году, вот почему я встречаюсь с руководителями компаний, иногда хожу в парламенты, разговариваю и специально работаю с молодежью. Я вижу опасность в том, что молодых людей легко разозлить, и тогда они становятся жестокими. Это ни к чему хорошему не приводит. Я нашла единственный способ изменять людей к лучшему — это добираться до их сердца, а путь к сердцу – это рассказывать истории.

Типичный активист движения защиты животных, возмущённый экспериментами над ними, обычно идёт к руководству компанией, которая этим занимается, ведёт себя очень агрессивно, указывают пальцами на виновных. На самом деле это не помогает, это заставляет такие компании занимать оборону, они возводят стены, такие, как стена Трампа в Мексике.

Если вы не разговариваете с людьми, как они могут измениться? Я бы показала им фильмы о шимпанзе в заповеднике Гомбе и рассказала им истории, которые я узнала за эти годы.

Я в ужасе от того, что творится на агропромышленных фермах. Я видела свинью по кличке Пиг Кассо (не Пикассо). Эта Пиг Кассо была спасена от бойни в Кейптауне. Его спасла художница, которая содержит небольшой приют для сельскохозяйственных животных. Художница заметила, что Пиг Кассо с интересом наблюдала за тем, как она рисует, и дала этой Пиг Кассо мольберт и кисть. Эта свинья теперь обожает рисовать! Я показывала это людям, и на днях кто-то сказал “ненавижу тебя”. Я спросила почему? Потому что я больше не могу есть бекон!

Euronews: Что человек будет делать дальше с природой?

Джейн Гудолл: У нас ещё есть окно времени, но решать проблему флоры и фауны должна не только молодежь. Мы все должны собраться вместе. Природа устойчива, мы можем разрушить её в одном месте, но дайте ей время, и она там восстановится. А дух человека невозможно сломать. Люди делают то, что кажется невозможным. У меня есть надежда, но окно всё больше закрывается. Мы должны действовать вместе.

В передаче «О положении Союза» есть также рубрика "Европейская неделя в цифрах".

Здесь, в Брюсселе, все говорят о предстоящих выборах в Европарламент или, хотя бы, думают о них.

А в странах-членах опросы показывают, что гораздо больше людей считают голосование важным, чем пять лет назад.

И людей заботят проблемы. Какие проблемы? Это зависит от страны.

Взгляд на некоторые главные события следующей недели:

В понедельник Ганноверская промышленная ярмарка откроется в этом северном немецком городе, крупнейшее событие такого рода в мире. Там будут представлены все ключевые технологии и основные отрасли индустрии.

Во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправится в Скопье, столицу соседней Северной Македонии. Это будет первый его визит после смены названия этой страны и первая поездка главы греческого правительства после выхода этой страны из Югославии в 1991 году.

И наконец: министры иностранных дел стран НАТО будут встречаются в Вашингтоне в среду и четверг. Празднуется 70-летие альянса, и Генеральный секретарь Йенс Столтенберг выступит в обеих палатах Конгресса США".