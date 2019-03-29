Гран-при по дзюдо в Тбилиси: даже лучшие иногда проигрывают

В первый день Гран-при по дзюдо в Тбилиси француженка Мелани Клемент сумела одержать, пожалуй, главную победу в своей карьере. На пути к финалу в категории до 48 кг она не оставила соперницам ни малейшего шанса, но главное испытание было впереди. На татами вернулась действующая чемпионка мира Дарья Белодед. Зрители горячо поддерживали украинку, но француженка не собиралась сдаваться без боя. И ей удалось одержать верх в этом поединке против дзюдоистки, которая более 2 лет побеждала на каждом турнире, в котором она участвовала. Клемент разделила радость со своим тренером, олимпийской чемпионкой Люси Декосс.

"Да, она действительно очень высокая. И у неё сильная левая рука, поэтому я приложила все усилия, чтобы не дать ей схватить меня, тогда у меня появлялась возможность атаковать", - рассказала Мелани Клемент.

Мелани Клемент и Дарья Белодед Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Среди мужчин не было равных грузину Лухуму Чхвимиани. Он в третий раз стал чемпионом в Тбилиси. В финале Чхвимиани ждала встреча с французом Валидом Хяром, который завершил полуфинал с оценкой "иппон". Это был очень непростой матч, точку в котором поставила решающая оценка "вадза-ари". Болельщики ликовали вместе со своим героем.

Призёры в категории до 60 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Одетта Джуффрида из Италии праздновала победу в категории до 52 кг. В финальном поединке против израильтянки Гили Коэн она дважды применила свою любимую подсечку, которая принесла ей высшую награду.

В категории до 66 кг Тал Фликер уже на отборочном этапе показал, что претендует на золото, уложив соперника на татами мощным броском иппон сеой наге.

В финальном матче его соперником стал не только Георгий Туташвили, но и все грузинские болельщики, которые надеялись, что их сборная получит вторую золотую медаль.

Однако бронзовый призёр чемпионата мира сумел одолеть молодого дзюдоиста, который впервые выступал на турнире мирового тура. Фликер проявил смекалку и продемонстрировал прекрасное владение приёмами дзюдо.

"Я знал, что финал будет сложным и что болельщики будут очень громко поддерживать моего противника. Но дзюдо прекрасно тем, что ты не можешь побеждать всегда, и даже лучшие иногда проигрывают. Поэтому остаётся только верить в себя и придерживаться своей стратегии", - поделился Тал Фликер.

Самым зрелищным поединком дня стало противостояние будущего серебряного призёра Георгия Туташвили и индийца Джаслина Сингх Саини. Полуфинал в категории до 66 кг получился захватывающим, соперники выложились на 100%. В итоге грузину удалось одержать верх в этом драматичном матче.