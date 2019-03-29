Массовая гибель дельфинов во Франции

Во Франции зафиксирована рекордная гибель дельфинов. С начала года свыше 1100 мёртвых млекопитающих выбросило на берег.

Такой высокий уровень смертности особей за столь короткий период учёные фиксируют впервые за 40 лет. НПО по защите окружающей среды утверждают, что причина кроется в увеличении масштабов промышленного рыболовства.

По данным Общества охраны морской фауны, большинство обнаруженных животных побывали в рыболовных сетях и умерли от полученных в них ран.

"Проблема в том, что разрешённые методы рыболовства имеют деструктивный характер. Они применяются повсюду без разбора, даже в зонах с хрупким экологическим балансом, в местах обитания особей охраняемых видов. И для разрешения этой проблемы установленного контроля явно недостаточно, как и предусмотренных санкций за нарушения. И в итоге мы имеем безнаказанность, что само по себе возмутительно", - сетует Ламия Эссемлали, глава французского отделения Общества охраны морской фауны (Sea Shepherd).

По подсчётам активистов, приведенные учеными данные - это лишь 20% от общего числа погибающих в океане животных отряда китообразных.

План по их защите до конца года обещают реализовать французские власти, в том числе - установить специальные звуковые устройства, которые будут отпугивать дельфинов от зон, где промышляют рыбаки.