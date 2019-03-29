"Уходите все!" - под такими лозунгами шестую пятницу подряд сотни тысяч человек вышли на улицы Алжира и десятков других городов страны. Неожиданное заявление начальника штаба Национальной армии Ахмеда Гаида Салаха о необходимости признать президента Бутефлику недееспособным и передать власть спикеру верхней палаты парламента они сочли недостаточным.

"Мы вышли на улицы здесь и в 44 провинциях Алжира, чтобы показать: мы сыты по горло этим режимом! - говорит Сабрина, одна из манифестанток в столице. - Мы хотим выразить мирным и демократическим способом: двадцати лет достаточно - убирайтесь"!

Оппозиционно настроенные жители Аннабы, Беджаи, Орана, Тлемсена и других городов потребовали полной смены правящей элиты, которая, по их мнению, погрязла в коррупции и препятствует социально-экономическому развитию страны. "Народ - источник власти, национальный суверенитет принадлежит исключительно народу" - было написано на их транспарантах.

Характерно, что многие алжирцы - как то повелось за последние недели - вышли на уличные акции, как на праздник: в ярких одеждах, с национальными флагами и музыкальными инструментами, а уходя, очистили улицы и площади от мусора.