"Тур Корсики": соперники померялись силами

Британец Крис Мик выиграл пробный заезд авторалли "Тур Корсики". В ходе гонки, проводившейся до церемонии открытия, его Toyota обошла Citroën француза Себастьяна Ожье на 9 десятых секунды. Третьим стал эстонский гонщик Отт Тянак, также на Toyota, отставший от победителя на 1,4 секунды.

Пробный заезд, или "shakedown", позволяет конкурентам приноровиться к местным дорогам и рельефу, но не влияет на рейтинг и на порядок старта гонки. Официальная церемония открытия "Тура Корсики" состоится в четверг вечером в южном городе Порто-Веккьо, 1-й специальный заезд - в пятницу утром. Финиширует авторалли в воскресенье на севере, в Кальви.