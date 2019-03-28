Второе поражение Monsanto

Второе поражение в американском суде потерпела за последние 8 месяцев Monsanto Company. В среду Федеральная окружная инстанция Сан-Франциско обязала мирового лидера биотехнологии растений выплатить более 80 миллионов долларов Эдвину Хардману. У 70-летнего фермера, который в течение 25 лет распылял самый известный гербицид Monsanto Roundup на своем участке, диагностировали рак лимфатической системы.

В ходе судебного разбирательства, продолжавшегося месяц, присяжные постановили, что истец заболел раком именно в результате использования Roundup (главным действующим веществом которого является глифосат) и что Monsanto не проинформировала должным образом потребителей об опасности своей продукции.

Немецкий химический концерн Bayer, которому сегодня принадлежит Monsanto Company, заявил, что "разочарован решением присяжных" и обжалует вердикт. В США на очереди еще 11 тысяч исков по Roundup; только в этом году запланировано шесть слушаний. С момента покупки Monsanto в июне прошлого года Bayer потерял более 45% рыночной стоимости. Новость о втором приговоре еще больше погрузила в "красное" акции химического гиганта.

Первым человеком, выигравшим процесс против Monsanto, стал школьный садовник Диуэйн Джонсон, широко использовавший гербицид. В августе прошлого года суд Калифорнии постановил выплатить ему более 289 миллионов долларов, позже сумму компенсации сократили до 78 миллионов.