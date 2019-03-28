Скандальный клип: музыканты Rammstein в образе узников концлагеря

Новый клип Rammstein всего за сутки набрал на официальной странице немецкой рок-группы в YouTube уже более 1,3 млн просмотров, а с сети Facebook клип увидели 1,5 миллиона человек.

В клипе, который в течение 30 секунд всего лишь представляет новый сингл, показаны четыре участника Rammstein, каждый - в тюремной одежде и с петлёй на шее, в образе узников нацистского концлагеря.

Этот осознанно провокационный образ, очевидно использованный для привлечения внимания обширной аудитории группы, навлёк на себя критику со стороны еврейских правозащитных организаций в Германии.

Видеоклип, который длится всего 35 секунд, назван "XXVIII.III.MMXIX" - то есть 28.03.2019 года, когда ожидается выпуск нового сингла группы. Композиция должна называться не менее провокационно - "Германия".

Несколько лет назад группа уже попала под град критики за использование в клипе отрывков из фильма Лени Рифеншталь "Олимпия" (1938), задействованного машиной нацистской пропаганды.

"Легкомысленный и отвратительный"

Многие в ФРГ шокированы новым клипом с образами жертв концлагеря. Президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох сказала в интервью газете BILD: "Этим видео группа перешла границу. Rammstein злоупотребляет страданиями и убийствами миллионов людей в развлекательных целях, и это легкомысленно и отвратительно."

Феликс Кляйн, правительственный уполномоченный по антисемитизму, заявил, что если видео выпущено для стимулирования продаж, «это безвкусная эксплуатация [идеи] творческой свободы».

Музыканты Rammstein отказались как-либо отвечать на эту критику.

Тяжёлый рок Rammstein

Весь творческий путь Rammstein отмечен спорными проектами и образами, навлекавшими на себя гнев различных групп населения.

С момента основания в Берлине в 1995 году группа выпустила несколько альбомов, в которых затрагивались такие темы, как садомазохизм, гомосексуализм, инцест, насилие, некрофилия, пиромания, каннибализм и сексуальное насилие.

Летом 2019 года группа впервые за последние 10 лет отправляется в новое турне. Последний альбом Rammstein «Любовь существует для всех» вышел в 2009 году. В ФРГ обложка альбома была запрещена для показа (в том числе в качестве рекламы) в общественных местах из-за содержание садомазохистского характера.