В Швеции иммигранты осваивают бизнес

Мечты сбываются: начинающие предприниматели приближаются к реализации своих проектов, а социально уязвимые граждане встают на ноги благодаря уникальному проекту в шведском Гётеборге.

Biskopsgarden - сложный район Гетеборга. Здесь с 2016 года действует уникальная программа "В шаге от собственного магазина" (One stop future shop). Она адресована тем, кто остался на обочине рынка труда - малоимущим и иммигрантам, которые проживают поблизости. Многие мечтают о собственном деле, но знают, с чего начать.

Анни Хохлфальт, директор бизнес-центра: "У этих людей нет связей, контактов, они очень мало знают о шведском рынке труда, о том, на какую поддержку от системы имеют право".

В рамках программы каждого ее участника рассматривают не просто как безработного, но и как потенциального предпринимателя. Помочь этим людям сегодня означает не допустить их скольжения вниз по социальной лестнице.

Самира Саврани, консультант: "Если они не найдут выхода, то перейдут в другую стадию, которую отличают чувства разочарования и гнева. Затем следует еще одна фаза, финальная: там люди теряют надежду, приобретают психические расстройства, их семьи распадаются... Для общества все это тоже очень ощутимо".

Мультикультурный подход является ключевым для проекта, в рамках которого бизнес-консультирование осуществляется на шести языках. Программа действует при поддержке Европейской политики сплочения. За три года благодаря тренингам и бизнес-консультированию свет увидели 140 предприятий и бизнес-проектов.

В их числе - мексиканский ресторан, расположенный в промышленной зоне Гетеборга. Заведение открыла Ана, подопечная центра.

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Ана Толентино, хозяйка ресторана La Fonda Mexicana: "Они научили меня многому: как организовать процесс на кухне, что и в какой последовательности делать, каковы правила гигиены, безопасности. Подобные программы действительно помогают. Предположим, вы вообще ничего не знаете, начинаете с нуля. Вам дадут номер консультанта, который поможет сориентироваться. А в остальном любой бизнес - это тяжелая работа и любовь к своему делу".

Открытие своего дела может стать способом обрести свободу. Лейла родилась в Иране, приехав в Швецию, открыла компанию по продаже ковров. Их ткут ее соотечественницы, получая достойное вознаграждение.

Лейла Эмами, хозяйка магазина ковров: "Я хотела продвигать экологически чистые ковры ручной работы и одновременно мечтала помочь группе женщин у себя на родине. Им нужны рабочие места, чтобы быть независимыми, свободными".

Учреждения Гетеборга высоко оценили социальную значимость проекта; его решено продлить по окончании изначально запланированного трехлетнего срока.