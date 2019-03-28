В шаге от успеха

В бизнес-центре, открытом в рамках программы "В шаге от собственного магазина" (One stop future shop), всегда многолюдно. Проект стартовал три года назад в шведском Гетеборге, в квартале, населенном преимущественно иммигрантами.

Самира Саварани, консультант центра: "Мы встречаемся с нашими клиентами вскоре после их прибытия в Швецию. Подсчитано, что у иммигрантов, только-только обосновавшихся у нас, уходит девять долгих лет, чтобы выйти на рынок труда. Девять лет! Это катастрофа, с моей точки зрения! Нам нужно что-то делать и делать это быстро".

Люди, с которыми мы встречаемся - в фокусе нашего самого пристального внимания. Самое главное - выслушать их, понять, к чему стремится человек. Вы не можете просто достать какой-то вариант и сказать: вот это вам подойдет. Нет, человек должен сам решить, что для него оптимально".