Прыжок в свободу

Биография гениального Рудольфа Нуреева послужила основой для сюжета ленты "Белый ворон", которую поставил Рэйф Файнс.

Путь Нуреева, когда первые классы в училище он посетил в возрасте 16-ти лет, не имеет прецедентов в истории классической хореографии.

По словам Файнса, "большая часть натурных съемок проходила в Белграде. Ключевые натурные съемки были в Петербурге и в Париже, интерьеры мы построили в студии. Сам Олег сотрудничал с Белградским театром балета, и его кордебалет стал труппой тогдашнего Кировского театра".

Имя Нуреева, как только он стал невозвращенцем, в СССР было вычеркнуто из балета, его имя было запрещено упоминать, впервые он вернулся в 87-м году, при Горбачеве, на похороны матери. Его слава была абсолютна, его имя гремело на всех континентах.

Сценарист ленты объясняет, что "Рэйф хотел добиться максимальной аутентичности в описании жизни главного героя, который учился не только танцевать, но и актерскому мастерству, и это в итоге принесло свои плоды".

Главную роль исполнил молодой танцовщик Олег Ивенко. "Это мой дебют в кино, мне пригодилась балетная школа и умение сосредотачиваться на долгие 12 часов каждый день", - говорит он.

Нуреева считают продолжателем традиций великого Нижинского, его легендарная техника, когда танцовщик умеет удерживать равновесие в воздухе при прыжке, сослужила Нурееву службу в парижском аэропорту, когда он перелетел ограждения, чтобы попросить убежища во Франции. Тогда его жест назвали "прыжком в свободу". Фильм выходит на российский экран 20-го апреля.